NHO Reiseliv ber alkoholdrikkande gjester om å følgje smittevernreglane

innenriks

Fleire kommunar opnar fredag for alkoholservering. NHO Reiseliv ber hotell og restaurantar halde fram det gode smittevernarbeidet. Samtidig kjem organisasjonen med ei oppmoding til alkoholdrikkande gjester.

– Eg vil understreke at det framleis er strengt smittevern som gjeld. No må vi ha gjestene med på laget slik at vi kan halde fram med å halde ope og unngå auka smitte. Hald avstand, bruk munnbind og halde deg heime viss du er sjuk, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold i ei pressemelding.

(©NPK)