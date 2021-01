innenriks

I tillegg er det opna for kryssing av grensa til Sverige eller Finland for dei som er på veg mellom to punkt i Noreg, skriv politiet i Trøndelag i ei pressemelding.

Frå før har varetransport og reisande med samfunnskritiske funksjonar, til dømes nødetatane, løyve til å bruke grenseovergangane.

Tolv norske grenseovergangar er såkalla juridisk stengde. Av desse ligg to i Nordland, to i Trøndelag, fire i Innlandet, tre i Viken og éin i Troms og Finnmark.

