KS vil gi PST ansvaret for tryggleiken til lokalpolitikarar

innenriks

– Hovudstyret i KS ber no om at lokale folkevalde må innlemmast i paragraf 115 i straffelova om angrep mot verksemda i dei høgaste statsorgana, slik at lokale og regionale folkevalde har det same rettsvernet som nasjonale folkevalde, seier KS-leiar Bjørn Arild Gram til NTB.

Lovparagrafen han snakkar om, gir regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentantar eit særskilt vern mot truslar og inneber også at Politiets tryggingsteneste (PST) har ansvaret for å etterforske desse sakene.

Nyleg har paragrafen vore aktuell både i samband med rettssaka mot Laila Anita Bertheussen og då ein 23-åring tidlegare denne veka vart dømd til fengsel for truslar mot Frp-politikaren Jon Helgheim.

– Undersøkingar viser at rundt 40 prosent av lokalpolitikarane i Noreg melder at dei er utsette for hatefulle ytringar eller truslar. Den typen truslar har òg ført til at mange vurderer å slutte i lokalpolitikken, fordi dei ikkje har lyst til å utsetje seg for det, seier Gram.

Svært få saker hamnar i retten

Fredagsvedtaket i hovudstyret til KS er resultat av ei kartlegging som har gått over fleire år.

I samband med dette leverte Ipsos og advokatfirmaet Lund og Co nyleg ein rapport til KS som viser at svært få trusselsaker mot lokalpolitikarar hamnar i rettssystemet.

– Det låge talet på saker kjem neppe av at lokale folkevalde ikkje blir utsette for straffbare ytringar. Det kan både komme av at sakene ikkje blir melde til politiet, eller at meldingane blir lagde bort. Det kan òg komme av at ein del melde saker blir avgjorde ved førelegg som blir vedteke av gjerningspersonen, heiter det i rapporten.

Forskjellar

Rapporten slår òg fast at det er store forskjellar mellom dei ulike politidistrikta i korleis meldingane blir handterte og prioriterte, og korleis folkevalde blir opp følgde. Det blir konkludert med at lova bør endrast, slik KS no har gått inn for.

Ifølgje rapporten er den viktigaste praktiske forskjellen ved ei slik lovendring at PST har ansvaret for etterforskinga for personar som er omfatta av paragraf 115.

Det opnar mellom anna for bruk av fleire etterforskingsmetodar i saker som handlar om førebygging av truslar.

– Slik sett har stortingspolitikarane eit praktisk sett langt sterkare vern mot truslar enn det lokale folkevalde har, står det i rapporten.

– Vern av demokratiet

KS-leiaren seier at dei no vil ta saka vidare til regjeringa og stortingspolitikarane.

Han meiner det handlar om å verne demokratiet vårt.

– Folkestyret og demokratiet vårt er avhengig av at folk vil ta på seg verv på ulike nivå. Og vi veit at inngangen til rikspolitikken ofte går gjennom lokale og regionale verv, seier han.

(©NPK)