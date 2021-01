FHI: 82 tilfelle av britisk mutantvirus påvist i Noreg – opp frå 70 søndag

innenriks

Fredag viste FHIs statistikk 55 stadfesta tilfelle av mutantvarianten i Noreg, medan talet var 59 laurdag.

33 av tilfella er i Viken, medan 20 er registrerte i Oslo. Også Vestland (11), Rogaland (9), Agder (4), Vestfold og Telemark (4) og Innlandet (1) har registrerte tilfelle.

Auken dei siste dagane kjem etter at det fredag vart påvist eit utbrot av det muterte viruset i Nordre Follo kommune. Tidlegare måndag opplyste kommunen at dei til no har registrert 25 tilfelle av varianten.

Sjølv om tilfella er stadfesta å vere den britiske varianten det siste døgnet, er prøvene tekne noko tid tilbake.

Totalt fem av dei 82 tilfella kom sist veke, veke 3. Dei 77 resterande tilfella er frå prøver frå veke 50 (5), 51 (12), 52 (11), 53 (20), 1 (20) og 2 (9).