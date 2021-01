Høie forsvarer FHI-kutt

innenriks

– Nokre av krava til effektivisering som FHI har hatt, har nettopp bidrege til at FHI i 2019 la om laboratorieaktiviteten sin og gjorde den mykje meir automatisert, som har bidrege til å ha ein betydeleg høgare kapasitet på laboratoria der enn tidlegare, sa Høie då han gjesta Politisk Kvarter på NRK måndag morgon.

Høie vart konfrontert med ei utsegn FHI-direktør Camilla Stoltenberg gav til VG søndag, der ho antyda at kutt i budsjetta mellom 2015 og 2019 kunne vere noko av forklaringa på kvifor Danmark testar fleire koronaprøver for mutasjonar enn Noreg.

Den forklaringa er Høie ikkje samd i.

– Poenget er at i Danmark så har den danske søsterorganisasjonen til FHI fått ganske betydelege bidrag frå eksterne fond, nettopp for å ha kapasitet på dette området – av heilt andre årsaker enn pandemiovervaking, seier Høie.

Folkehelseinstituttet har vorte nøydd til å kutte i budsjetta sine gjennom den omdiskuterte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE). Reforma går ut på at det kvart år blir kutta 0,5 prosent i driftsbudsjetta til offentleg sektor.

I byrjinga av 2019 skreiv Dagsavisen at ABE-kutta hadde ført til at FHI hadde kutta 200 tilsette sidan 2016.

– Det FHI har hatt, er det som vert kalla for effektiviseringsreforma, som vi har hatt i offentleg sektor. I tillegg har vi samla ein del av dei funksjonane som FHI hadde internt, til eit felles opplegg som skal gi betre kvalitet, til dømes knytt til IKT. Men eg trur ikkje det er hovudforklaringa til den situasjonen vi er i, seier Høie, som understrekar at Noreg er blant landa i Europa som analyserer flest koronaprøver for mutasjonar.

– Men her må vi skalere opp, seier han.

