Haukeland skal analysere koronaprøver sjølv

innenriks

– Dei burde ha gitt beskjed for lenge sidan, seier professor og avdelingsleiar Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus til Bergens Tidende.

– Slik det er no, får vi ikkje eingong svar på om prøvene vi sender inn, er positive eller negative på det muterte viruset. Dei sender svara til kvar enkelt smittevernoverlege. Dermed har vi inga oversikt over situasjonen i området vårt, seier Ulvestad.

No har sjukehuset vedteke at dei frå måndag neste veke sjølv startar opp med å analysere koronaprøver for muterte variantar.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI opplyser til avisa at dei har ein kontinuerleg dialog med dei regionale helseføretaka mellom anna om kapasiteten til instituttet på smittesporing og analyse.

Det er møte annakvar veke med dei mikrobiologiske laboratoria.

(©NPK)