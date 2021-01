Matproduksjonen går som normalt

innenriks

Måndag var landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i møte med sentrale aktørar i landbruket og Mattilsynet.

På møtet fekk statsråden ei orientering etter innføring av omfattande innstrammingar i Oslo, Follo og omkringliggjande område, og innføring av strenge innreiserestriksjonar til Sverige.

– Det er viktig for oss å få informasjon om smittesituasjonen og innstrammingane som er innførte dei siste dagane, medfører nye utfordringar som påverkar produksjon og forsyning negativt. Eg fekk ei god orientering om status og samtidig forsikringar om at per no går matproduksjonen som normalt, seier Bollestad (KrF) i ei pressemelding måndag.

(©NPK)