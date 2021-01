innenriks

Dei fire positive testane vart tekne på ein sjukeheim i Oslo 4. januar, skriv VG. Kommunen ventar enno på svar på analysar av prøver frå tre andre sjukeheimar frå same dag, og dessutan analysar av prøver som er teke seinare i januar.

– Det er ikkje påvist noko mutert virus på sjukeheimane våre, men vi har sidan byrjinga av januar teken høgd for at det kan ha komme til oss og sett i verk tydelege tiltak for å stoppe smitten, seier avdelingsdirektør Henrik Mevold til avisa.

