Nordre Follos kommuneoverlege: Mutantsmitten på sjukeheim oppstod i romjula

– Vi har tidlegare omtalt smittesituasjonen på Langhus bu- og servicesenter før jul, og det vi no kjenner til, er at dette ikkje var av UK-variant, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo på ein pressekonferanse måndag.

Det var fredag førre veke at det vart stadfesta at to bebuarar som døydde med koronaviruset på sjukeheimen, hadde den britiske varianten.

– Vi har dermed komme litt nærare rundt ei avklaring på korleis dette har oppstått ein gong i romjula, sa Myhrvold.

Ho seier at kommunen dermed er trygg på at den britiske varianten kom inn på sjukeheimen mellom 26. og 31. desember.

Sjukeheimen opna for besøkjande 26. desember. Det har òg vore høve til permisjon for bebuarane.

