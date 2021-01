innenriks

Måndag morgon ventar Nordre Follo på 250 nye prøvesvar.

– Vi ventar svar på alle desse prøvene på morgonkvisten måndag. Vi er naturleg nok svært spent på desse resultata. Men vi fryktar og forventar at det er fleire positive testar med den mutanten, seier Hanne Opdan (Ap) til TV 2.

Alle som ventar på prøvesvar i kommunen, sit i karantene.

– Det vi veit per no, er at vi har 74 smittetilfelle knytt til dette utbrotet, og vi opplever at utbrotet er under kontroll, seier ordføraren.

Det var fredag førre veke at utbrotet av den britiske varianten av koronaviruset vart kjend. Varianten er opptil 70 prosent meir smittsam enn koronavarianten som i dag er mest utbreidd i Noreg.

Til no er det 17 stadfesta tilfelle av virusmutasjonen.