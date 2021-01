Nye krav til helsetilsette i Bergen skal hindre mutantspreiing

innenriks

Tilsette i helse- og omsorgstenester i Bergen som har vore på Austlandet dei siste ti dagane, må no ha negativ koronatest for å kunne jobbe. Det bestemde byrådet i Bergen måndag.

Tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester som har vore på Austlandet, må vidare bruke munnbind på jobb dei ti første dagane etter retur til arbeidet.

– Vi veit at det muterte viruset smittar raskt, og brukarane våre skal føle seg trygge på at dei ikkje blir utsette for smitterisiko som følgje av at tilsette har vore på reise på Austlandet, seier byråd for eldre, helse og frivillig innsats, Beate Husa (KrF), i ei pressemelding.

Strammar inn på besøksreglar

Tiltaka gjeld personar som har vore i fylka Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Agder (sett bort frå Sirdal).

Ved Haukeland universitetssjukehus skal pasientar som har vore i ein av dei 25 kommunane der det er sett i verk strengare tiltak etter utbrotet i Nordre Follo, bli testa for covid-19-smitte og bli isolert inntil negativt prøvesvar finst.

Det blir òg innført strengare besøksreglar på sjukeheimane i Bergen.

Personar som har vore i område med spreiing av den muterte virusvarianten, blir bedne om å vente på besøk på sjukeheim til dei har vore heime i ti dagar, og til dei har negativt prøvesvar på prøve teke tidlegast fem dagar etter heimkomst.

Åtvarar mot unødvendige reiser

Smittevernoverlege Frank van Betten minner innbyggjarane til kommunen om å unngå alle unødvendige reiser. Dei som har reist, blir bedne om å vere ekstra forsiktige.

– Vi oppmodar no særleg sterkt alle innbyggjarar som har vore i område med spreiing av mutert virus om å teste seg og gå i karantene i påvente av prøvesvar. Det er viktig at alle er ansvarlege og ekstra forsiktige i den situasjonen vi no er i, seier smittevernoverlegen.

