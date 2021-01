Solberg: – Kan bli hardare nasjonale tiltak

innenriks

– Den tredje bølgja har ei mykje brattare smittekurve enn dei førre bølgjene. I mange land er det nok i stor grad forårsaka av det muterte viruset, seier Solberg til VG.

– Dei har sleppt opp etter nedstengingsperiodar og så har det eksplodert. Det er faren òg i Noreg: at vi kjem i ein situasjon der vi har for mykje av det nye viruset og tiltaka må bli mykje hardare, seier Solberg.

– Sjølv om vi er på veg inn i ei lysare tid med vaksinasjon, og der vi eigentleg tenkte gradvis meir opning, så må vi tenkje på sterkare tiltak for å halde kontroll i innspurten, seier ho.

Ifølgje Solberg er knekkpunktet for når ein eventuelt innfører mykje strengare tiltak nasjonalt når kapasiteten i sjukehusa bryt saman. Det er det ho kallar som «worst case»-scenario og årsaka til at regjeringa har greidd ut moglegheita for å innføre portforbod.

