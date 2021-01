Speidarrørsla nominert til Nobels fredspris

innenriks

– Speidarrørsla er ei sterk kraft i fredsskapende arbeid, seier stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) i ei pressemelding.

Det var Vårt Land som først omtalte saka.

Schytz seier at dei felles verdigrunnlaga deira handlar om toleranse og respekt, å vere sjølvstendig, hjelpe andre og å ta vare på naturen. Ho legg til at speidarrørsla òg gjer at ungdom får ei moglegheit til å bidra i samfunnet.

Den internasjonale speidarrørsla er representert ved World Organization of Scout Movement (WOSM) og World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Dei to organisasjonane har òg jobba systematisk saman med WHO og FN under pandemien.

