innenriks

Politiet rykte ut til studentleilegheita natt til søndag etter melding om feststøy. Elleve personar var til stades på sjølve festen, men tolv er melde, ifølgje politiet.

– Dei er melde for brot på covid-19-forskrifta som regulerer talet på personar til stades og at ein ikkje har overhalde avstandsreglar. Alle skal avhøyrast og ta stilling til om dei er villige til å vedta ei bot for forholdet, seier seksjonsleiar for etterforsking hos politiet i Hønefoss, Bent Øye, til Ringerikes Blad.

(©NPK)