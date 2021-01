AstraZeneca-forseinking skaper problem for vaksine-målet til regjeringa

innenriks

Regjeringa har som mål å vaksinere ein stor del av den vaksne befolkninga før sommaren.

Fredag vart det kjent at Noreg får rundt 1 million færre dosar av AstraZeneca-vaksinen i februar enn venta, noko som skaper trøbbel for regjeringa om å nå målet.

– Det gjer at målet vårt om at ein stor del av den vaksne befolkninga kan vere vaksinert til sommaren, kan bli betydeleg meir usikkert. Nyheita frå AstraZeneca kan bety at målet om å tilby vaksine til store delar av den vaksne befolkninga, blir utsett éin til to månader, seier helseminister Bent Høie (H).

– Skal det vere mogleg med vaksine til alle vaksne som ønskjer det før sommaren, må vi få fleire gode nyheiter frå dei andre produsentane dei neste vekene og månadene.

Men helseministeren ser ikkje bort frå at det kan komme gode nyheiter frå dei andre vaksineprodusentane, men seier det er stor uvisse.

– Vi jobbar saman med resten av EU for å få nye vurderingar og oversikt over dette.

(©NPK)