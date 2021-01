Baneheia-saka igjen tema for Gjenopptakingskommisjonen

innenriks

Kristiansens krav om gjenopptaking av straffesaka vil endå ein gong bli tema når Gjenopptakingskommisjonen skal halde eit nytt todagars møte onsdag og torsdag denne veka. Tre og eit halvt år etter at Kristiansen leverte inn det sjette kravet sitt om å få saka si teken opp att, har kommisjonen framleis ikkje konkludert i spørsmålet.

Leiaren av kommisjonen, Siv Hallgren, seier til NTB at Baneheia-saka står på møteplanen, men at ho heller ikkje denne gongen kan seie om saka vil bli sluttbehandla.

– Vi kan ikkje seie om ho blir ferdig behandla. Partane vil få eit par dagars varsel når ho blir klar, skriv Hallgren til NTB.

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin opplyser til NTB tysdag at han ikkje har høyrt noko frå kommisjonen, og at han derfor ikkje ser for seg at Kristiansen heller på dette møtet vil få vite om saka blir teken opp til ny behandling eller ikkje.

– No har Gjenopptakingskommisjonen hatt denne saka oppe til behandling i møta sine mange gonger. Vi ventar og håpar det beste, seier Sjødin.

Viggo Kristiansen har heile tida hevda at han er uskuldig i å ha valdteke og drepe Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand saman med Jan Helge Andersen 19. mai 2000. Medan det vart funne DNA-spor som tilhøyrde Andersen på åstaden, var det ingen enkelt fellande bevis mot Kristiansen. Han vart funnen skuldig på grunn av det samla bevisbiletet i saka.

Han sonar framleis forvaringsdommen på 21 år.

I vår skal Asker og Bærum tingrett ta stilling til om han framleis skal haldast fengsla på forvaring. Påtalemakta har varsla at dei framleis meiner Kristiansen må haldast fengsla.

