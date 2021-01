FHI: Smittesituasjonen er god

innenriks

Smittetalet er no søkkande for tredje veke på rad.

Stoltenberg understrekar at det er dei vanlege smitteverntiltaka som er viktigast for å ha kontroll på smitten, anten det er den engelske mutasjonen eller andre variantar av viruset. Det vil seie testing, smittesporing, isolering av sjuke og karantene av nærkontaktar og innreisande.

– Dei tiltaka held fram med å vere avgjerande, seier Stoltenberg på ein pressekonferanse tysdag.

Ho forventar at det blir avdekt fleire som er smitta av den engelske varianten i Nordre Follo enn dei 69 tilfella som til no er påviste. Ho forventar òg at det vil vere forgreiningar av utbrotet til andre kommunar.

