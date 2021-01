FHI-kutt førte til raskare omleggingar: – Kunne vore betre planlagt

innenriks

– FHI har opplevd fleire år med større budsjettkutt og forventningar om effektivisering av drift. Ei av følgjene av desse kutta var at instituttet gjennomførte ein planlagd overgang til heilgenomsekvensering tidlegare og raskare enn vi hadde planlagt. Det gjer at vi raskare fekk teke ny teknologi i bruk i Noreg, skriv direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg i ein e-post til NTB.

NTB har bede henne utdjupe kva ho meinte då ho i VG søndag antyda at kutt i budsjetta mellom 2015 og 2019 kunne vere noko av forklaringa på kvifor Danmark testar fleire koronaprøver for dei meir smittsame mutasjonane enn Noreg.

Stoltenberg har ikkje vore tilgjengeleg for intervju, men har sendt ein e-post der ho forklarer korleis dei økonomiske kutta har spelt inn på kapasiteten for testing for virusmutasjonar i koronaprøver i Noreg.

«Noe risiko»

Ho skriv at det å skunde på prosessen med å gå over til såkalla heilgenomsekvensering, som blir brukt for å analysere DNA-et til viruset, innebar «noe risiko».

– Vi ser i dag at behovet for auka kompetanse og kapasitet for å kunne sekvensere store mengder virus, kunne vore betre planlagt om vi hadde teke oss betre tid, skriv Stoltenberg.

Ho understrekar samtidig at Folkehelseinstituttet ikkje er fornøgd med den kapasiteten dei har hatt på sekvensering, men at dei har teke fleire grep for å styrkje han.

Forvara kutt

Helseminister Bent Høie (H) har fått kritikk for dei såkalla ostehøvelkutta i offentleg sektor, som også har gått hardt ut over Folkehelseinstituttet. I byrjinga av 2019 skreiv Dagsavisen at det var kutta 200 tilsette sidan 2016.

Overfor NRK forsvarte Høie måndag kutta.

– Nokre av krava til effektivisering som FHI har hatt, har nettopp bidrege til at FHI i 2019 la om sin laboratorieaktivitet og gjorde den mykje meir automatisert, noko som har bidrege til ein betydeleg høgare kapasitet på laboratoria der enn tidlegare, sa Høie.

Helseministeren forklarte òg høgare testkapasitet i Danmark med at den danske søsterorganisasjonen til FHI har fått ganske betydelege bidrag frå eksterne fond.

– Det står ikkje til truande. Bent Høie seier to ting. Han seier på den eine sida at Danmark får til meir fordi dei har meir pengar, samtidig seier han at FHI får til meir fordi dei har mindre pengar. Eg trur ikkje det er så mange som følgjer han på det, seier SVs nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes til Dagbladet tysdag.

– Styrkjer kapasiteten

Camilla Stoltenberg opplyser til NTB at dei no har teke tre hovudgrep for å styrkje analysekapasiteten og koronavirusovervakinga:

* FHI aukar sin eigen analysekapasitet og er i dialog om samarbeid med Norwegian Sequencing Centre, OUS, for heilgenomsekvensering.

* Innføring og oppskalering av metode med målretta, hurtigare sekvensering.

* FHI arbeider for å få på plass ein PCR-basert screening for den engelske virusvarianten.

