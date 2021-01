Kontantstøttebruken nær halvert i Oslo sidan 2015

innenriks

Medan 2.483 barnefamiliar fekk kontantstøtte ved utgangen av 2015, var talet redusert til 1.384 per 31. desember 2020.

Nedgangen på 1.099 familiar, eller 44,3 prosent, synest byrådsleiaren i Oslo er hyggjeleg lesing.

– Sjølv om eg helst skulle sett at heile kontantstøtta var fjerna, gler eg meg over at det aldri før har vore så få som har fått kontantstøtte i Oslo. Samtidig har vi aldri hatt fleire barn i barnehage, seier Johansen (Ap).

Dei nye Nav-tala viser at det framleis er store forskjellar mellom bydelane.

Lågast del med kontantstøtte er det i Vestre Aker og Nordre Aker, med høvesvis 6,0 og 7,6 prosent, medan den høgaste delen er i Stovner med 43,8 prosent og Søndre Nordstrand med 37,8 prosent.

Sidan innføringa av kontantstøtte i 1998 har det i Oslo vorte utbetalt over 6 milliardar kroner i støtte.

(©NPK)