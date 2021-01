innenriks

Det opplyser Frogn kommune i ei pressemelding tysdag.

– Informasjon frå smittesporinga gjer at vi har stor grunn til å anta at dette er den muterte virusvarianten som er påvist i Nordre Follo, seier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Ho understrekar at ein har komme langt i arbeidet med å følgje opp alle direkte nærkontaktar, men at det er ønskjeleg å utvide testinga for om mogleg fange opp alle som har vore tilstrekkeleg nær den smitta.

