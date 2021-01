Nordmenn meiner det må meir internasjonalt samarbeid til for å stoppe ein ny pandemi

innenriks

– Koronapandemien har for alvor vist kor tett samanvevde vi er i verda, at vi må handtere felles kriser på tvers av landegrenser. Det er interessant at så mange nordmenn meiner samarbeid er vegen å gå, men likevel har så lita tiltru til at verda vil komme saman for felles løysingar, seier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

I ei undersøking Norstat laga blant 1.000 nordmenn i november, kjem det fram at 82 prosent av dei spurde meiner at internasjonalt samarbeid er den beste måten å stoppe ein ny pandemi på. Samtidig svarer berre 27 prosent at dei faktisk trur det vil bli meir internasjonalt samarbeid.

– Vi har ein jobb å gjere med å byggje meir tillit til internasjonalt samarbeid og få fram tydelegare at utviklinga i verda kan gå framover, seier Solhjell.

