Over 155.000 innreiser til Noreg i år – berre 3 av 100 vel karantenehotell

Tala frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) viser at sidan nyttår har 132.989 menneske reist inn til Noreg.

Til saman har desse menneska kryssa grensa inn til landet 155.055 gonger. Det er altså fleire som har kryssa grensa fleire gonger, skriv Klassekampen.

Frp-leiar Siv Jensen synest talet er høgt med tanke på dei svært strenge tiltaka i Oslo-regionen.

– Ting er ikkje i tilstrekkeleg grad oppe og står når det gjeld å kunne handtere importsmitte på ein god måte, seier Jensen.

Også Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol er svært kritisk, og meiner regjeringa no må vurdere obligatorisk karantenehotell for alle som reiser inn til landet.

Tal som VG har fått frå DSBs innreiseregister viser at det er registrert totalt 128.986 innreiseskjema frå 31. desember til 20. januar. Berre 4.355 innreisande har opplyst at dei skal gå i karantene på eit karantenehotell. Det utgjer berre 3 prosent av totaltalet.

57 prosent har kryssa av for at karantenen blir teken heime eller på anna eigna stad, medan 20,5 prosent kryssa for at dei er unnatekne karantenekrav. 16 prosent svarer at dei skal jobbe i Noreg og at arbeidsgivar sørgjer for tilhaldsstad i karantenetida.

Stikkprøver frå Arbeidstilsynet har likevel avslørt brot på reglane i kvart tredje tilsyn hos arbeidsgivarar.

