Raymond Johansen ber regjeringa vurdere nytt flyforbod

– No handlar det om å ikkje ta nokon sjansar, seier Johansen til NTB.

Han meiner tida er inne for å vurdere eit nytt flyforbod.

Medan eit stort utbrot av den frykta engelske virusvarianten har sendt hovudstadsregionen inn i ei knallhard nedstenging, held nemleg flya fram å lande på Oslo lufthamn frå nokre av områda i Europa der mutasjonen har spreidd seg mest:

* Berre denne veka landar fire direktefly frå London på Gardermoen. Det første landa måndag kveld, og ytterlegare tre er venta torsdag, fredag og søndag.

* Frå Amsterdam er det venta fly til Gardermoen kvar einaste dag.

* Frå København er det sett opp to til tre daglege flygingar.

Meiner tolegrensa nærmar seg

Byrådsleiaren vil ikkje trekkje konklusjonen sjølv. Men bodskapen til regjeringa er ikkje til å misforstå:

– Når Oslo-regionen no er stengd, vil eg stille spørsmål ved om ikkje òg flytrafikken frå smitteutsette område bør stengjast for ein periode, seier Johansen til NTB.

Han minner om at folk i og rundt Oslo ikkje kan besøkje kvarandre heime. Kjøpesentera er stengde. Alle arrangement avlyste. Barn og unge kan ikkje delta i idrett og fritidsaktivitetar. Elevar på vidaregåande får digital undervisning heime. Det er raudt nivå i barnehagar og på skular. Heimekontor for alle som kan. Og eit forslag om portforbod er sendt på høyring.

– Eg meiner det kan verke umusikalsk at samfunnet på bakken er stengt, medan flytrafikken over oss går som normalt, seier Johansen.

– Vi nærmar oss no ei grense, både for kva folk orkar, og kva næringslivet toler, åtvarar han.

Krev full kontroll

Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre meiner kravet må vere at vi har 100 prosent kontroll på dei som kjem til landet.

Ifølgje han må talet på flygingar inn til Noreg avgrensast viss kontrollsystema kjem under for stort press.

– Vi skal ikkje stengje Noreg mot verda. Men vi veit at virusmutasjonane kjem utanfrå. Då må den obligatoriske testinga på grensa fungere, seier Støre til NTB.

– Vi legg til grunn at styresmaktene fortløpande vurderer talet på flygingar.

Åtvaring frå Siv Jensen

Frp-leiar Siv Jensen minner om at opposisjonen i månadsvis har pressa på for strengare grensekontroll. Ho vil ikkje flagge støtte til noko flyforbod no, men gjer det klart at Frp er villig til å stille seg bak nye innreiseavgrensingar viss det er det som må til.

– Vi veit at det er importsmitte som er det største problemet. Så no byrjar eg å bli ganske opprørt, seier Jensen til NTB.

– No er det på tide at regjeringa får kontroll. Og viss dei ikkje får kontrollen, så kjem Stortinget til å ta han.

