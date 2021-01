Utbrota i Nordre Follo har forgreiningar til minst seks andre kommunar

innenriks

Kommunen er kjend med at utbrota i Nordre Follo har forgreiningar til mellom anna Oslo, men har så langt ikkje konkrete tal på kor mange personar som kan ha vorte smitta og teke med seg det muterte viruset over kommunegrensa. Det stadfesta kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold under ein pressekonferanse tysdag formiddag.

– Utbrota har forgreiningar til seks andre kommunar som vi kjenner til no, sa Myhrvold.

Ingen av funna av mutert koronavirus i Oslo kan sporast til utbrotet i Nordre Follo, ifølgje VG. Så langt har Oslo fått stadfesta 19 tilfelle av det muterte viruset.

– Situasjonen er sårbar og kan endre seg svært raskt. Eg ber om at alle er tolmodige og står saman i kampen mot viruset, sa ordførar Hanne Opdan (Ap).

Formannskapet i Nordre Follo forlengde måndag kveld stenginga av skular og barnehagar i kommunen til fredag, medan Vinmonopolet og ei rekkje andre verksemder blir haldne stengde ut veka.

40 nye funn

Måndag vart det påvist 40 nye funn av den britiske virusmutasjonen. I alt er det oppdaga 65 tilfelle av det muterte viruset blant 250 som er stadfesta koronasmitta. Kommunen ventar framleis på svar på rundt 150 prøver.

Alle dei positive prøvene vart tekne i perioden frå 15. desember til det førre veke vart konstatert utbrot i Nordre Follo. Det inneber at viruset kan ha hatt svært god tid på å spreie seg i befolkninga.

– Dette er prøver som berre er tilbake i tid. Vi har ikkje fått svar på prøver som er tekne sidan fredag. Det blir avgjerande om det i prøvene våre framover er ein stor del av det muterte viruset, sa Myhrvold.

Dei siste 40 positive prøvene har avdekt at det muterte viruset òg har spreidd seg til Langhus helsestasjon og Kolbotn skule. Dermed er det stadfesta smitteutbrot knytt til minst til fire verksemder i kommunen.

Neppe eitt utbrot

Den britiske virusmutasjonen har truleg komme til Nordre Follo gjennom «fleire inngangsportar», ifølgje kommuneoverlegen. Kommunen har ikkje klart å finn ut korleis det har komme over kommunegrensa i utgangspunktet.

– Smitten er fleire stader i kommunen vår, og vi ventar ikkje å finne eitt felles utbrot. Men vi ser at vi kanskje har fleire inngangsportar til kommunen vår, sa kommuneoverlegen.

Smittesporinga går føre seg for fullt for å få kartlagt kvart enkelt tilfelle. Det ikkje er registrert alvorlegare sjukdomsforløp eller høgare døyelegheit med den engelske virusvarianten, understreka ho.

– Vi har ikkje heilt oversikt over kor mykje smitten har spreidd seg, sa Myhrvold.

25 kommunar på Austlandet er påverka av utbrotet. Ti av dei, inkludert Oslo, er under svært strenge koronarestriksjonar, med stengde butikkar og restaurantar. I tillegg er det restriksjonar i 15 kommunar rundt desse igjen.

(©NPK)