Eigarar av svenske hytter saksøkjer staten for å sleppe karantene

innenriks

Hytteeigarane opplever at dei har vorte underlagde hytteforbod når dei må sitje ti dagar i karantene etter å ha besøkt hytta på den andre sida av grensa, kjem det fram av sluttinnlegget deira til retten. Dei saksøkjer no staten for å få kjent vedtaket om karanteneplikt ugyldig.

Vedtaket er diskriminerande og strir mot både menneskerettane og EØS-avtalen, hevdar dei.

– Karanteneplikta er eit svært inngripande tiltak som set til side og umuliggjer utøvinga av heil grunnleggjande rettar som rett til rørslefridom, retten til å utøve eigedomsrett og retten til familieliv og respekt for heim, skriv advokatane til hytteeigarane i sluttinnlegget.

Saka kjem opp for Oslo tingrett onsdag og skal behandlast over to dagar.

Karanteneplikta sette sinna i kok hos mange av dei over 12.400 nordmennene som har hytte i Sverige då den vart innført i vår. Allereie då kom det krav om oppmyking og unntak – utan at regjeringa fann grunn til å etterkomme krava.

Ein underskriftskampanje mot karanteneplikta har så langt fått over 5.600 signeringar.

Forbod mot nærkontakt

Hytteeigarane underleg seg meir enn gjerne «påbod om egen transport og forbod mot nærkontakt». Dei oppfører at karanteneplikta ikkje skal gjelde ved «overnatting på privat eigedom i Sverige», og at unntaket som blir gitt for «strengt nødvendig vedlikehald og tilsyn» er for snevert.

– Opphald på eigen fritidseigedom utan nærkontakt kan sidestillast med karantene heime, og det gjer at karantene ved inn-/heimreise er unødvendig, ueigna og uforholdsmessig, og dessutan i strid med tillits- til smittevernreglane og frivilligheitsbaserte karakter, skriv advokat Lars Marius Holm.

Regjeringsadvokaten poengterer i sluttinnlegget sitt mellom anna at smittesituasjonen har vorte svært alvorleg sidan karanteneplikta vart innført 17. mars. Det er avdekt mutasjonar av koronaviruset både i Storbritannia og Sør-Afrika. Begge virusvariantane er påviste i Noreg.

Fleire smitteutbrot der det så langt er gjort nesten 70 funn av den britiske virusmutasjonen har ført til full nedstenging i Nordre Follo og strenge smittevernrestriksjonar i til saman 25 kommunar.

Avviser heile saka

– Innreisekarantene er eit heilt sentralt tiltak mot slik importsmitte. Dei faktiske forholda mellom innreisekarantene våren 2020 og situasjonen slik han er i dag, er ikkje relevante, skriv advokat Ida Thue hos Regjeringsadvokaten.

Ho meiner saka ikkje kan behandlast av domstolen, sidan svenske styresmakter har innført innreiseforbod for nordmenn, noko som medfører at dei ikkje har såkalla rettsleg interesse i å få avklart reglane i covid-19-forskrifta.

Thue avviser alle skuldingane saksøkjarane har om eksempelvis menneskerettsbrot og diskriminering.

– Tiltaka medfører ulemper og økonomisk tap for mange i samfunnet. Enkeltpersonar vil alltid kunne hevde at tiltak retta mot dei er overflødige, slik at andre bør bere belastninga. Regjeringa må likevel gjere ei samla vurdering av kva tiltak som skal setjast inn, basert på den gjeldande smittesituasjonen, skriv ho.

(©NPK)