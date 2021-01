Erna Solberg: R-talet er 0,6

innenriks

– Vekerapporten frå FHI for veke 3 viser ein nedgang i talet på smittetilfelle på 53 prosent sidan veke 1, som var den verste smitteveka i pandemien, sa Solberg på ein pressekonferanse om koronapandemien onsdag.

Der sa ho at R-talet er estimert til å vere 0,6. R-talet antydar kor mange ein koronasmitta person smittar vidare. R-talet må vere lågare enn 1,0 for at smitten i samfunnet skal minke. Er talet over 1,0, vil smitten auke.

– Eg bad det norske folket om å vere med på eit krafttak 3. januar. Dette krafttaket har mest sannsynleg gjort at det muterte viruset ikkje har spreidd seg så mykje som det elles ville ha gjort.

– Dei stilte opp, slik dei har gjort igjen og igjen gjennom heile pandemien. Tusen takk til alle som har gjort det, sa Solberg.

(©NPK)