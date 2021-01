FHI-overlege: Mutantviruset har lågare spreiingsevne enn først anteke

innenriks

Aavitsland stadfestar overfor avisa at fleire vurderingar rundt mutasjonen blir oppdatert når FHI kjem med ein ny risikorapport.

Mellom anna har FHI gjort utrekningar av kor smittsam den nye mutasjonen eigentleg er. FHI har tidlegare berekna at spreiingsevna, R-talet, har vore mellom 0,4 og 0,5 høgare hos mutasjonen.

– Vi reknar med at spreiingsevna for den engelske varianten er sånn at ein pasient i gjennomsnitt smittar omtrent 0,3 eller 0,4 fleire pasientar enn ein pasient med det gamle viruset, seier Aavitsland.

– Det er basert på ei ny tolking av biletet vi ser mellom anna frå Danmark og Storbritannia. Det er framleis litt uvisse knytt til dette, legg han til.

