Fleire uteksaminerte politistudentar får jobb enn før

innenriks

Det er det høgaste resultatet på seks år og kjem som eit resultat av satsinga til regjeringa på politiet, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi ser no at det kjem gode resultat frå politiet på rekkje og rad. Innbyggjarundersøkinga viser at tilliten til politiet aukar, og regjeringa har sørgt for løft i stillingar i politiet, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– 400 nye stillingar i politiet gjer at rekordmange studentar har fått jobb same år som dei er ferdig på Politihøgskolen. Det betyr meir politikraft i distrikta der du bur, seier Mæland.

