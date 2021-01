Kurt Willy Oddekalv (63) stedd til kvile

innenriks

Kista var i umalt tre, med eit blomsterhjarte i front frå barnebarna. «Glad i deg bestefar», stod det på kransen. I kyrkja var det òg kransar frå mellom anna vindkraftmotstandarar, avdelingar av Naturvernforbundet, og Miljøvernforbundet – i tillegg til personlege kransar. «Takk for ditt store mot», står det på ein vakker krans frå Per Grieg senior, ifølgje Bergensavisen.

Seremonien var berre for familie og inviterte, grunna koronarestriksjonen på 50 personar i kyrkjerommet. Oddekalvs fire barn heldt felles tale til faren sin.

– Pappa var som ei ørn, med overblikket som såg det store biletet. Han lærte oss at alt heng saman. At rumpetroll er like viktig som ørna og oss menneske, sa yngstesonen Odin.

– Pappa var ein ekte gigant, og eit stort førebilete for oss.

Oddekalv døydde 11. januar etter å ha gått gjennom isen på Bahusvatnet, som ligg ved Kalandseidet sør i Bergen kommune, då han prøvde å redde familiehunden Kompis.

(©NPK)