innenriks

Ombygging på Pfizer-fabrikken i Belgia førte til at legemiddelgiganten i midten av januar melde om at vaksineleveransar til alle europeiske land kom til å bli forseinka, men allereie neste veke vil Noreg få same talet på vaksinedosar som avtalt, for då er fabrikken oppe og går som normalt igjen, skriv TV 2.