Noregs Pfizer-vaksinar ikkje så forseinka som frykta

Ombygging på Pfizer-fabrikken i Belgia førte til at legemiddelgiganten i midten av januar melde om at leveransar av koronavaksinar til alle europeiske land kom til å bli forseinka.

Norske styresmakter fekk beskjed om at leveransen ville bli redusert med rundt 20–25 prosent i fleire veker. Men allereie neste veke vil Noreg få same talet på vaksinedosar som avtalt, for då er fabrikken oppe og går som normalt igjen, skriv TV 2.

Pfizer, som har utvikla vaksinen i samarbeid med Biontech, legg om produksjonen for å kunne auke kapasiteten på sikt.

Også legemiddelprodusenten AstraZeneca har varsla om betydelege forseinkingar i leveransar av koronavaksinane deira. Noreg får rundt 1 million færre dosar enn venta i februar.

Onsdag skulle AstraZeneca delta på eit krisemøte med EU om situasjonen. Selskapet har forklart forseinkinga med at det er problem med å oppskalere produksjonsanlegg i Europa, men EU har stilt spørsmål ved denne forklaringa.

Forseinkingane frå produsentane får følgje for vaksinasjonsprogramma i Noreg og andre land, og skaper ny uvisse om når samfunnet kan byrje å fungere som normalt igjen.