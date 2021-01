Regjeringa lanserer tiltak mot konspirasjonsteoriar om antisemittisme

innenriks

– I enkelte miljø ser vi at fleire uttrykkjer seg meir hatefullt enn tidlegare. Derfor foreslår vi å overvake antisemittisme på internett og i sosiale medium. Dette vil gi oss viktig kunnskap for å vurdere omfanget av desse haldningane, seier digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som også er ansvarleg statsråd for minoritetane.

Bakgrunnen er at jødar i Noreg framleis opplever fiendtlege haldningar, både i kvardagen og på internett.

Kompetanse og skule

Ho meiner opplæring i kritisk tenking og kjeldekritikk er viktig når vi ser konspirasjonsteoriar breier seg.

Det skal òg etablerast eit nasjonalt kompetansemiljø innan hatkriminalitet som skal vere til støtte til politidistrikta. Det skal satsast meir på skulane med informasjon og skuleturar for ungdommar. I tillegg skal det gjennomførast haldningsundersøkingar kvart femte år og dessutan forsking.

Regjeringa støttar òg vidare Det Mosaiske Trossamfunds informasjonstiltak, dei jødiske musea og kulturfestivalen i Trondheim. Handlingsplanen med dei tolv punkta er ei oppfølging av den tidlegare handlingsplanen til regjeringa og skal gå fram til 2023.

Holocaustdagen

Onsdag blir Den internasjonale Holocaustdagen markert, som alltid er 27. januar, for å minnast dei seks millionar jødane og andre offer for nazistane.

Frå Noreg vart 773 nordmenn deporterte under krigsåra. Berre 35 av dei overlevde. Senter for studiar av holocaust og livssynsminoritetar (HL-senteret) arrangerer markeringa. Statsminister Erna Solberg held hovudtalen til regjeringa.

