Søket i skredområdet i Gjerdrum held fram torsdag

Leitemannskap rykkjer på ny inn i skredområdet kanskje allereie i 8-9-tida torsdag, får NTB opplyst.

Politiet har brukt tida sidan førre veke til å gå igjennom etterforskinga og samanlikne opplysningar som kan ha betydning for vidare søk. Tre personar er framleis sakna i skredmassane og anteke omkomme.

– Anleggsvegen som NVE har jobba med, er no ferdig. Den gjer det mogleg å frakte inn maskiner som vi no er avhengig av for å komme vidare i søket, melder Aust politidistrikt i ei presseoppdatering onsdag ettermiddag.

