Sp-nei til å tredoble CO2-avgifta

innenriks

Då den nye klimaplanen for perioden 2021–2030 vart lagt fram tidlegare denne månaden, var eit hovudgrep at CO2-avgifta gradvis skal trappast opp – frå rundt 590 kroner per tonn i dag til 2.000 kroner per tonn i 2030.

Frp gjekk tidleg mot dette grepet og meiner planen er for tøff og ambisiøs. Sp har òg vore kritiske, og miljøpolitisk talsperson Ole André Myhrvold varslar at Sp går imot den auka CO2-avgifta.

– Det vil bli veldig problematisk med avgiftsauken. Det vil skape store utfordringar for korleis dette landa blir knytt saman, seier han til Klassekampen.

– Noreg er avhengig av eit kortbanenett på småflyplassane. Delar av industrien vil òg ha store problem med ein sånn avgiftsauke, seier Myhrvold. Han seier at partiet ønskjer seg ei meir differensiert CO2-avgift.

Formålet med den auka avgifta er å gjere det meir lønnsamt å kutte utslepp. Avgiftsauken blir rekna som det mest kraftfulle grepet i klimaplanen.

Energi- og miljøkomiteen har så vidt starta arbeidet med planen, som truleg vil bli behandla i Stortinget seinare i vår.

(©NPK)