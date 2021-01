Stort smitteutbrot på byggjeplass i Oslo – Pressens hus ramma

innenriks

Smitteutbrotet vil truleg føre til nye forseinkingar i byggjeprosjektet, som allereie ligg bak skjema. NTB er ein av leigetakarane som skal inn i Pressens hus.

– Det er klart at det vil påverke framdrifta. Så å seie alle som har jobba i prosjektet, er i karantene, seier prosjekt- og utbyggingsdirektør Trond Erik Sveen hos Aspelin Ramm, som er byggherre for prosjektet.

Han beklagar hendinga.

– Det er ein kjedeleg situasjon, både for alle dei som er smitta eller i karantene, og for byggjeprosjektet og dei framtidige leigetakarane våre, seier Sveen.

Blir sjekka for mutasjon

Førebels er 34 stadfesta smitta. Ytterlegare 146 er sette i karantene. Dermed er det snakk om totalt 180 ramma til no.

Utbrotet råkar både arbeidarar hos hovudentreprenøren Hent og ei rekkje underleverandørar. Det er venta ytterlegare utvikling i tala.

«Fleire på byggjeplassen har bustad i Nordre Follo. I tillegg fell utbrot saman med tilbakekomst frå Polen. Myndigheitene arbeidar med å finne ut om det er det muterte viruset, men dette er ikkje avklart», blir det opplyst i ein e-post til leigetakarane.

Pressens hus skulle eigentleg opne i vinter, men framdrifta er no uviss.

NTB, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Institutt for journalistikk og fleire andre presseorganisasjonar og medium skal inn i bygget.

Gjennomførte massetesting

Kommunikasjonsdirektør Endre Persen i Hent opplyser at selskapet etter jul sende ut ei melding til alle underleverandørar for å forsikre seg om at dei var kjende med dei nye smittevernreglane og stelle seg til karanteneavgjerdene.

– Vi fekk då stadfesta at alt var på høgd med regelverket, seier Persen til NTB.

Det første smittetilfellet vart oppdaga 19. januar. Då vart alle nærkontaktar tilbake til 11. januar sat i karantene. Så auka det på med positive testar 20. og 21. januar.

– Då var situasjonen såpass uoversiktleg at det i samarbeid med smittevernkontoret vart pålagd stenging, og vi bestemde oss sjølv for å gjennomføre massetesting av alle som var på prosjektet.

Persen seier Hent ikkje har hatt grunn til å mistenkje brot på innreisekarantenen.

Den faglege vurderinga til smittevernkontoret er ifølgje han at det må vere fleire smittekjelder som ligg bak utbrotet.

Overraska over omfanget

NTBs sjefredaktør og administrerande direktør Mads Yngve Storvik seier han føler seg trygg på at helsestyresmaktene i Oslo vil gå gjennom saka for å finne ut korleis utbrotet kunne skje.

– Vi synest det er veldig trist at det blir forseinkingar i dette prosjektet. Vi har jo gledd oss til å flytte inn i nytt hus. Samtidig så står vi i ein alvorleg smittesituasjon i Noreg, så det kjem ikkje som noka overrasking at det òg kan ramme ein byggjeplass, seier Storvik.

Han er likevel overraska over omfanget.

– Vi har hatt ei forventning om at ein tek vare på smittevernet på ein god måte. Vi håpar det er tilfelle og at dette er noko ein ikkje kunne unngått, seier Storvik.

Hent seier selskapet håpar på tilnærma full drift igjen på byggjeplassen ein gong neste veke.

