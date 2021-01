YS slår alarm om grensetesting

innenriks

– Vi har fått ei rekkje tilbakemeldingar frå medlemmene våre om at manglande ressursar, fullmakter og koordinering mellom etatane medfører auka risiko for importsmitte og set personellet som skal gjere kontroll og testing i ein krevjande situasjon, seier YS-leiar Erik Kollerud.

YS skriv vidare at det ved fleire teststasjonar «ikkje er personell med tvangsmyndigheit og at helsepersonellet som skal utføre testane, ikkje har fullmakt til å halde igjen innreisande som ikkje vil la seg teste».

YS «erfarer også at rammene for grenseoppdraget til politiet er utydeleg». Det gjer mannskapa uvisse i handhevinga og oppfølginga av kravet om testing ved grenseovergangen, heiter det.

«I tillegg vil vi uttrykkje bekymring for regelverket rundt informasjonsdeling mellom kontrolletatane om grensepasseringar vanskeleggjer smittekontroll ved innreise via ubemanna grenseovergangar», skriv YS og oppmodar regjeringa til å «avklare og eventuelt endre fullmaktene og ansvarsforholda mellom dei offentlege etatane som er involvert i grensekontroll og testing av innreisande» med det same.

– I denne som andre nasjonale kriser ser det ut til å vere avgjerande at statsministeren effektivt koordinerer og samordnar innsatsen til staten. Vi meiner det er påtrengande at statsministeren tek tak i desse problemstillingane raskt og bestemt, seier Kollerud.

