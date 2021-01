111 smitta i Oslo siste døgn – 20 fleire enn snittet for dei sju tidlegare dagane

innenriks

Det er samtidig 11 meir enn gjennomsnittet dei førre 14 dagane, som var på 100 smitta per dag, viser tal frå Oslo kommune.

Talet på smitta siste døgn er 22 fleire enn dagen før.

Same dag førre veke vart det registrert 121 smittetilfelle.

Stovner bydel har det høgaste smittetrykket. Der er det no 468,2 smitta per 100.000 innbyggjarar. Søndre Nordstrand følgjer etter med 464,9 smitta per 100.000. Det lågaste smittetrykket er i bydel Nordre Aker, der talet er 84,6.

Det er flest smittetilfelle i aldersgruppa 20–29 år.

Totalt er 17.090 personar i hovudstaden registrert smitta sidan mars i fjor.

(©NPK)