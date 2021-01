Bedrifter på Austlandet ber om betre permitteringsreglar

innenriks

Bedriftene ber regjeringa og Stortinget på svar om kven som skal betale for den akutte nedstenginga, skriv VG.

Dei får støtte frå opposisjonspartia på Stortinget, som meiner regjeringa har vore dårleg førebudd.

– Endå ein gong kjem det smittetiltak utan at det er klart kva ordningar som gjeld, seier Rigmor Aasrud, fungerande nestleiar i Aps stortingsgruppe, medan Kari Elisabeth Kaski, SVs medlem i Stortingets finanskomité, meiner det er «oppsiktsvekkjande at det går an å vere så dårleg førebudde».

Dei fire opposisjonspartia førebur seg no på nye rundar for å få på plass tiltakspakkar.

Bransjeorganisasjonen Virke har bede om at regjeringa overtek rekninga for permitteringar allereie etter to dagar, og ikkje ti dagar som er den gjeldande perioden med lønnsplikt for arbeidsgivar.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) seier at det – som varsla – kjem ein ny krisepakke fredag som skal vere tilpassa situasjonen slik han er no.

