Drapstiltalt i Haugesund var psykotisk – kan ikkje straffast

innenriks

Aktor varslar no at han vil leggje ned påstand om at 38-åringen blir dømd til overføring til tvunge psykisk helsevern når saka mot han blir behandla av Haugaland tingrett til veka.

På formiddagen 9. juni vart 35 år gamle Kjartan Slettemoen Hodne sendt til sjukehus med livstruande skadar etter å ha vorte knivstukken i Haraldsgata i Haugesund sentrum. Han døydde kort tid seinare av skadane.

Tiltalen var først ferdig behandla av Riksadvokaten og forkynte for tiltalte onsdag, etter det NTB får opplyst. Saka kjem for retten måndag og skal behandlast over fem dagar.

(©NPK)