FHI endrar vaksineberedskapsløysing

Kvar veke får Noreg nye vaksineleveransar frå Pfizer som blir ståande på eit transittlager i om lag ei veke før dei blir sende til kommunane. Lageret skal no vere ein «buffer» slik at alle får to vaksinedosar, sjølv om vaksineleveransane frå Pfizer skulle skjere seg på eit tidspunkt, skriv VG.

– Alt som kjem inn no, går ut til kommunane. Halvparten går til dose ein og resten til dose to, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

I dei første trea vekene Noreg fekk vaksinar, valde FHI å halde igjen halvparten av dosane for å forsikre seg at det var nok til at alle som hadde fått den første dosen, også kunne få den andre. Løysinga var likevel gjenstand for mykje diskusjon.

