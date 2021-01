Høie: La julelysa henge så lenge du vil!

innenriks

– Eg synest folk må la lysa henge så lenge dei har glede av dei!, seier Høie til NTB.

I november sa helseministeren at julelysene blir ekstra viktige i år, og merka seg at mange hadde hengt dei opp uvanleg tidleg. No ser mange ut til å vente med å ta dei ned igjen òg – inkludert helseministeren.

– Ja, vi har òg framleis lys hengande ute i hagen, seier han.

Høie innrømmer at starten på det nye året har vore tøffare enn forventa, med auka smitte, mutert virus og strengare tiltak.

Men han trekkjer òg fram nokre punkt som kan lyse opp tilværet:

– For kvar dag som går, blir fleire vaksinerte, og for kvar dag som går, blir det litt lysare og varmare. Men vi har framleis nokre tøffe vintermånader framfor oss, så vi kan trenge litt ekstra lys i tida som kjem.

Oppmodinga i haust om å hengje opp lysa ekstra tidleg, vart understøtta av psykolog og lykkeforskar Ragnhild Bang Nes i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Gi blaffen og finn fram kvart einaste lys du har, for i år treng vi dei verkeleg, sa ho til NRK.

Forskaren meiner at lysa er ein enkel måte å skape kvardagsglede på.

– Eg trur lys set oss i veldig god stemning, og det treng vi no som vi ikkje kan samlast som før.

(©NPK)