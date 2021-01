Mest netthandling i Troms og Finnmark

innenriks

I Troms og Finnmark var netthandelen 14 prosent høgare per innbyggjar enn landsgjennomsnittet, medan Oslo følgde like etter, 13 prosent over snittet.

Det kjem fram av Klarnas salsstatistikk frå meir enn 7.100 norske nettbutikkar som bruker løysingane til selskapet for handel og betaling.

Troms og Finnmark, og dessutan Nordland, har over tid vore fylka der det blir handla mest på nett via Klarnas løysingar, seier marknadsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Noreg.

– Dette kjem dels av at butikkutvalet i fleire av dei små kommunane er mindre og avstandane er større. Då er netthandel ein formålstenleg måte å få det du ønskjer på. Samtidig ser vi at veksttakten i 2020 var lågare her enn i mange andre norske fylke. Det kan ha samanheng med utbreiinga av korona og etterfølgjande tiltak, seier Elvestad.

Det er registrert kraftig auke i netthandelen i Oslo sidan dei første tiltaka vart innførte. Gjennom året auka netthandelen 25 prosent meir enn landsgjennomsnittet.

Rogaland og Agder var fylka der det vart handla minst på nett, 21 prosent under landsgjennomsnittet.

(©NPK)