Moxnes nominerer hockeyklubb i Kirkenes til fredsprisen

innenriks

Moxnes har nominert ishockeyklubben Kirkenes Puckers og Barents Hockey League som representantar for det omfattande Folk-til-folk-samarbeidet i Barentsregionen.

Raudt-leiaren peikar på viktigheita av det folkelege samarbeidet over grensene i ei tid då forholdet mellom Russland og Vesten er på sitt mest anstrengde sidan den kalde krigen.

– Spenninga mellom atommaktene USA og Russland aukar kanskje aller mest i området rundt den norsk-russiske grensa. Medan makteliten i USA, Russland og Noreg heller bensin på bålet ved å sende stadig tyngre skyts og meir atomvåpen inn i området, er det folk flest i grenseregionen som tek ansvar for å halde oppe freden, skriv Bjørnar Moxnes i grunngivinga.

– Folk-til-folk-samarbeidet er berar av ein fleire hundre år gammal fredstradisjon og er ei av dei viktigaste årsakene til at det framleis er fred mellom Vesten og Russland, seier Moxnes.

Hockeydiplomati

Folk-til-folk-samarbeidet omfattar mange hundre skular, idrettslag, foreiningar, arbeidsfolk og føretak på begge sider av grensa. Moxnes seier det var vanskeleg å bestemme kven ein skulle nominere for å representere samarbeidet.

– Til slutt fall valet på Kirkenes Puckers og Barents Hockey League. Kirkenes Puckers representerer på ein glimrande måte det folkelege engasjementet for fred og godt naboskap på tvers av grensene. Saman med resten av Barentsligaen har dei oppnådd konkrete resultat med auka samarbeid og tillitsbygging, seier Moxnes.

– Eg vil understreke at nominasjonen er meint som ei hyllest til alle dei eldsjelene og kvardagsmenneska i Barentsregionen som i det daglege, og gjennom mange små interaksjonar og samarbeid, skapar den tilliten og nærleiken som er beste vern mot krig, seier han.

Under press

Moxnes meiner det folkelege samarbeidet no er under press under den militære opprustinga i området. Han seier det derfor er ekstra viktig å vise støtte til innbyggjarane i grenseområdet som jobbar for å halde oppe eit konstruktivt naboforhold.

– Sidan den russiske annekteringa av Krim i 2014 har forholdet mellom Vesten og Russland vorte sendt til frysepunktet, og mange snakkar om ein ny kald krig. Trass i dette har folk i regionen teke ansvar, og samarbeidet på tvers av grensa har vorte tettare og meir tillitsfullt, seier han.

– Her nede i Oslo-gryta er det lett å gløyme at folk i Barentsregionen har vore gode naboar i hundrevis av år. Pomorhandelen med russisk korn og norsk fisk var ei viktig livslinje for folk, og det var russarane som frigjorde Finnmark og Nord-Troms frå okkupasjonen til nazistane.

(©NPK)