Oljefondet fekk ei avkasting på 1.070 milliardar kroner i fjor

– Marknaden fall kraftig i første kvartal, før det henta seg raskt inn igjen i andre kvartal. Heile året har vore prega av store svingingar i marknaden, og store forskjellar mellom ulike sektorar, seier leiar Nicolai Tangen i Noregs Bank Investment Management.

Den samla avkastinga i fjor var den nest høgaste sidan 1998 målt i kroner.

– Sjølv om pandemien sette sitt preg på 2020, har det vore endå eit godt år for fondet. Den høge avkastinga er likevel ei påminning om at marknadsverdien av fondet òg kan variere mykje framover, seier leiar for hovudstyret Øystein Olsen.