SV og Ap fryktar psykisk helsekrise – opnar for refusjon til private psykologar

Både SVs Kari Elisabeth Kaski og Aps Ingvild Kjerkol ser med aukande uro på dei psykiske problema som veks fram under koronapandemien.

– Eg fryktar ein psykisk smell, seier Kjerkol til NTB.

– Tredje runde lockdown røyner på. Den tredje bølgja handlar ikkje berre om smittetal, men om bølgja av psykisk sjukdom som vi ser konturane av no.

SV-utspel

Onsdag sa Kaski til Avisa Oslo at regjeringa må gi full statleg refusjon til privatpraktiserande psykologar i ein periode for å korte ned køen for psykologtime.

Aps helsepolitiske talsperson støttar utspelet.

– Viss dette kan føre til at folk kan få hjelp raskare, er vi villige til å sjå på eit slikt tiltak, seier Kjerkol, som likevel understrekar at ei eventuell refusjonsordning må vere mellombels.

– Men akkurat no er det viktig at vi bruker alle tilgjengelege moglegheiter, seier ho.

– Ledig kapasitet

Kaski seier at ho kjenner til tilfelle der folk har venta i nesten eitt år på å få hjelp.

– Det går jo ikkje, og eg veit om folk som bruker pengar dei har spart opp til hus, på å gå til privatpraktiserande psykolog. Der får du time på dagen, seier ho.

Ho får støtte frå leiar Birgit Aanderaa i Oslo psykologforeining.

– Det gir raskt full effekt for helsekronene fordi det finst ledig kapasitet blant dei privatpraktiserande, seier Aanderaa.

Styrke offentlege tilbod

Kjerkol understrekar at Arbeidarpartiets førsteprioritet er å styrkje det offentlege psykiske helsetilbodet, særleg når det gjeld barn og unge.

Ho listar opp desse tiltak:

* Styrking av skulehelsetenesta

* Hjelpetelefon for barn og unge og alle lågterskeltilbod retta mot dei

* Utvida lågterskel psykisk helsetilbod, som ikkje treng tilvising frå lege.

* Meir pengar til ordninga Raskere psykisk helsehjelp

– Aps krav er at krisepakken som kjem fredag, tek dette opp i seg, seier Kjerkol.

