SV vil avvikle støtteordningane frå staten for oljeleiting

innenriks

Ordninga med refusjon av leiteutgifter vart innført i 2005. Målet var å få fleire selskap til å leite på norsk sokkel. Selskap som ikkje har overskot og derfor ikkje kan trekke frå leiteutgiftene på skatten, får ein tilsvarande refusjon.

Dei siste fem åra har staten støtta leiteboringa til oljeselskapa med 31,6 milliardar kroner, skriv Aftenposten. Sidan 2005 er det utbetalt meir enn 130 milliardar kroner i refusjon.

Dette meiner SV det må bli slutt på.

– Oljeselskapa må sjølv ta den økonomiske risikoen for den klimafiendtlege verksemda si. Dei må ikkje velte den over på fellesskapet. Derfor vil SV avvikle heile leiterefusjonsordninga, seier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Ordninga har i mange år vore omstridd, og fleire miljøorganisasjonar meiner ho i praksis fungerer som ei subsidiering av næringa.

Venstre meiner ordninga må endrast, medan regjeringskollega Høgre meiner det er meiningslaust å endre ordninga no. I Ap er meiningane delte, men med Fellesforbundet i spissen er partiet for ordninga slik ho er no, medan AUF er sterkt imot, skriv avisa.

(©NPK)