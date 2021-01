Sanner: Koronaramma bedrifter får utsett skatt og avgifter

innenriks

Tiltaket er blant dei som regjeringa legg fram i krisepakken sin fredag, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) til VG.

– Denne mellombelse ordninga vart innført i juni 2020. Den skulle vore avslutta ved utgangen av februar, men regjeringa foreslår no å forlengje ordninga til ut juni 2021 for bedrifter som brått mistar inntekter, seier Sanner.

Finansministeren seier det inneber at ein skyv skatterekninga framfor seg. Det er derfor ikkje ei ordning ein vil ønskje seg over ein for lang periode, opplyser finansministeren.

– Du har mange levedyktige bedrifter som opplever ei akutt krise fordi inntektene forsvinn og som vil få fart igjen når samfunnet blir lukka opp. For dei er dette ei god ordning, seier han.

Ved utgangen av 2020 var det rundt 4,3 milliardar kroner i ordninga. Sanner seier at det vil vere rundt fem milliardar kroner ved utgangen av februar.

(©NPK)