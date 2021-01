Sanner varslar nye tiltaksmilliardar – særleg retta mot barn og unge

innenriks

Så langt har regjeringa sett av 40 milliardar kroner til koronatiltak i 2021-budsjettet. Fredag blir nye milliardar lagde på bordet, og fleire av dei vil vere øyremerkte tiltak for barn og unge, opplyser finansministeren.

– Det er ingen tvil om at barn og unge betaler ein høg pris for koronakrisa. Det har vore ei av mine største bekymringar gjennom heile krisa, seier Sanner til NTB.

– Det er ein stor pakke som kjem i morgon. Denne gongen har det vore viktig for oss å løfte barn og ungdom med målretta tiltak.

Slit psykisk

Krisepakken fredag er den åttande i rekkja. Men nøyaktig kva tiltak det er snakk om, vil ikkje finansministeren utdjupe før kunngjeringa.

– Krisa rammar barn og unge på mange måtar. Mange tapar verdifull tid på skulen, fritidsaktivitetar er lukka ned, og mange unge menneske har òg problem med å få jobb eller blir permitterte fordi bedrifta blir stengt ned. I tillegg har mange utfordringar som blir forsterka av krisa, seier Sanner, som viser til at regjeringa allereie har sett i verk fleire tiltak for denne gruppa, som utdanningsløftet og utdanning med dagpengar.

– Men det aller viktigaste vi kan gjere for å hjelpe barn og unge, er å klare å stoppe smitten. Det er først då vi kan opne opp igjen, understrekar han.

– Mange unge slit no psykisk etter snart eitt år med pandemi. I kva grad er tiltaka konkret retta mot å hjelpe desse?

– Vi har allereie på plass ein del tiltak som skal hjelpe dei som slit. Men det kjem litt meir i morgon. Men dette er eitt av dei områda der vi må gjere meir i tida framover, seier Sanner.

Utfordrar arbeidslivet

Men regjeringa kan ikkje gjere denne jobben åleine, understrekar han.

– Derfor er det så viktig at alle stiller opp i fortsetjinga for å unngå at barn og unge betaler den høgaste prisen, seier Sanner, som sender ei klar utfordring til både private bedrifter og offentleg sektor:

– Ta ein sjanse og sats på ein ung arbeidsledig. Det å opne porten for ungdom og gi dei ein sjanse i arbeidslivet er ei viktig investering for oss som samfunn.

Også bedrifter og arbeidsplassar som er ramma av den nyleg innførte innreisestoppen, er inkluderte i den nye tiltakspakken.

– Det vi kjem med i morgon, svarer godt på den situasjonen vi står i, seier Sanner.

(©NPK)