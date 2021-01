Sp og SV yppar Ap til strid om helseføretak

innenriks

Både Senterpartiet og SV varslar allereie no at dei vil kjempe hardt for ein alternativ modell til helseføretaka.

– Det er innlysande at vi må få gjennom ei endring på dette området. Kontrollen med sjukehuspolitikken må tilbake til Stortinget, seier partiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe til NTB.

Tysdag legg helsekomiteen fram innstillinga si til eit Sp-forslag om å be regjeringa greie ut og fremje forslag til ny finansieringsmodell for sjukehusa. Det er fjerde gong på seks år at Sp fremjar forslag om å skrote føretaksmodellen.

Men sidan verken Høgre eller Ap støttar forslaget, får det neppe fleirtal.

Regjeringsforhandlingar

Toppe trur derimot at det er svært sannsynleg saka hamnar på dagsordenen i regjeringsforhandlingane dersom det blir raudgrønt fleirtal i valet til hausten.

Den store skrekken hennar er at Sp i regjering stilltiande må godta at eit helseføretak vel å leggje ned eit lokalsjukehus.

– Det er ikkje aktuelt for oss å sitje i ei regjering som vidarefører sjukehuspolitikken ein har i dag, slår ho fast.

Ho får full tilslutning av SVs Nicholas Wilkinson, som også vil gravleggje heile helseføretaksmodellen.

– Modellen er dyr, toppstyrt og byråkratisk. Vi vil at det skal vere folkevalde som styrer helsepolitikken, seier han.

Endra styrkeforhold

Helseføretaksmodellen vart innført i 2001 med dåverande Ap-statsminister Jens Stoltenberg som ein av pådrivarane. Ideen var å organisere sjukehusa som føretak etter modell frå aksjelova. Både Sp og SV var kritiske, men måtte bøye av.

Sidan den gong har styrkeforholdet mellom dei tre partia endra seg kraftig.

Misnøya med helseføretaka er langvarig, og denne månaden vart den tverrpolitiske aksjonen Alternativ til helseføretaksmodellen stifta. Fleire saker den siste tida har forsterka kritikken:

Nyleg vedtok Helse Møre og Romsdal å gå mot Stortingets uttalte vilje og leggje ned fødetilbodet i Kristiansund. I Oslo er det sterk motstand mot avgjerda til Helse sør-aust om å leggje ned Ullevål sjukehus, og i Innlandet ønskjer helseføretaket å leggje tre sjukehus innunder eit nytt Mjøssykehus, noko seks av ti innbyggjarar i regionen seier nei til.

Ap lunken

Ap er på si side lunken til ideen om å erstatte føretaksmodellen.

– Alle elskar å hate modellen. Men ei stor reform no er feil prioritering, seier partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til NTB.

Samtidig er ho ikkje framandt for, som ho seier, «å riste skikkeleg i modellen».

– Kanskje vi ikkje lenger skal kalle det helseføretaket. Men vi vil behalde statleg eigarskap og regional forankring, seier Kjerkol.

Men å endre namn er ikkje nok for SV.

– Det er ikkje namnet som ikkje har verka, det er modellen som ikkje har verka. Spørsmålet er om vi har ein stat i staten, seier Wilkinson.

– Har bevisbyrda

Både Sp og SV er særleg kritiske til at helseføretaka driv «butikk» og må gå med overskot for å sikre midlar til nye investeringar. I dag må dei sjølve stå for 30 prosent av kostnadene til nye investeringar.

Samtidig er det føretaka som sjølve bestemmer kva investeringar som skal gjerast.

– I dag er det nesten ingen ting Stortinget kan gjere, anna enn å behandle lånesøknader og representantforslag. Når lånesøknadene først ligg på bordet, har prosessane allereie komme altfor langt, påpeikar Toppe.

Kjerkol meiner på si side at Aps eventuelle regjeringspartnarar må leggje alternativ på bordet.

– Sp og SV må klargjere kva type modell dei eigentleg vil ha, seier Kjerkol, som er både sterkt imot eit sentralt sjukehusdirektorat og til å gi fylka eit større sjukehusansvar.

– Pasientane er ikkje tente med eit bikkjeslagsmål på fylkesbenkene kvar gong det er snakk om ei sjukehusinvestering, påpeikar ho.

