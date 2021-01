Sverige gjer endringar i innreiseforbodet frå Noreg

innenriks

Den svenske regjeringa opplyser på nettsidene sine at endringane i innreiseforbodet til Sverige gjeld innreise frå Storbritannia, Noreg og Danmark.

Endringane gjeld for forsvarssamarbeid, reindrift og humanitære årsaker. Unntak blir òg gjort for personar som skal få omsorg og for foreldre som skal treffe barna sine i Sverige. Det vil gjelde frå 1. februar.

I tillegg blir reiser frå danske Bornholm lov.

Ifølgje den svenske regjeringa er formålet med dei strenge tiltaka å forhindre ytterlegare spreiing av koronaviruset og mutasjonar, slik at færre blir sjuke.

Det svenske innreiseforbodet gjeld i første omgang fram til 14. februar.

